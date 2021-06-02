Іранський військовий корабель загорівся на навчаннях у Перській затоці
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Укрінформ
На кораблі іранського військово-морського флоту у гирлі Перської затоки сталася пожежа, екіпаж зміг висадитися.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що корабель виконував навчальну місію.
В опублікованій у середу заяві ВМС Ірану йдеться, що на борту судна, яке знаходилося недалеко від іранського порту Джаськ, розташованого в затоці Омана, все ще тривають протипожежні операції.
Про причини виникнення пожежі не повідомляється.
Фото: www.maritimebulletin.net