Іранський військовий корабель загорівся на навчаннях у Перській затоці

На кораблі іранського військово-морського флоту у гирлі Перської затоки сталася пожежа, екіпаж зміг висадитися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що корабель виконував навчальну місію.

В опублікованій у середу заяві ВМС Ірану йдеться, що на борту судна, яке знаходилося недалеко від іранського порту Джаськ, розташованого в затоці Омана, все ще тривають протипожежні операції.

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Про причини виникнення пожежі не повідомляється.

Фото: www.maritimebulletin.net