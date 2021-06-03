Через пандемію понад 100 мільйонів працівників опинилися на межі бідності – ООН

Пандемія коронавірусу призвела до того, що понад 100 мільйонів працівників у всьому світі опинилися на межі бідності.

Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, що є спеціалізованою установою ООН, передає Укрінформ із посиланням на Euronews.

"У порівнянні з 2019 роком, додатково 108 мільйонів робітників зараз живе в умовах крайньої або помірної бідності, а це означає, що вони та члени їх сімей повинні жити менш ніж за 3,20 долара США (2,62 євро) на день за паритетом купівельної спроможності", - йдеться у щорічній доповіді МОП “Всесвітня зайнятість і соціальні перспективи”.

Як зазначається, різке зростання рівня бідності зумовлене втратою робочого часу, оскільки робочі години різко скоротилися, а доступ до якісної роботи зник.

У доповіді зазначається, що пандемія посилила існуючу нерівність на ринку праці, найбільш постраждали менш кваліфіковані працівники, жінки, молодь чи мігранти.

Зайнятість жінок минулого року впала на 5% у порівнянні з 3,9% серед чоловіків.

Очікується, що рівень зайнятості повернеться на допандемічний не раніше 2023 року, говориться в доповіді МОП.

Організація зазначає, що наприкінці цього року на планеті не вистачатиме 75 мільйонів робочих місць порівняно з тим, якби пандемії не було.

А до кінця наступного року на планеті буде на 23 мільйони робочих місць менше, ніж могло б бути.

За словами глави МОП Гая Райдера, COVID-19 “був не тільки кризою охорони здоров’я, а й кризою зайнятості і людських ресурсів”.

«Без цілеспрямованих зусиль щодо прискорення створення гідних робочих місць, підтримки найбільш вразливих членів суспільства і відновлення найбільш постраждалих секторів економіки затяжні наслідки пандемії можуть залишитися з нами на довгі роки у вигляді втраченого людського та економічного потенціалу, зростання бідності та нерівності», - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 3 червня зафіксовано понад 172,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали більш як 155 млн осіб.