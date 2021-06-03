Опоненти Нетаньягу заявили про формування нової коаліції в Ізраїлі

Опоненти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили в середу, що домовились про формування нової урядової коаліції, що означає вірогідну заміну глави ізраїльського уряду у ближчій перспективі.

Про це заявили в ніч проти четверга опозиційний лідер Яір Лапід та його близький партнер по коаліції Нафталі Беннетт, передає Укрінформ.

«Цей (новий – ред.) уряд працюватиме для всіх громадян Ізраїлю - для тих, хто за нього проголосував, і тих, хто цього не зробив. Це створить усі умови, щоб об'єднати ізраїльське суспільство», - цитує інформагентство АР заяву Лапіда.

Угода між партіями має ще бути затверджена Кнесетом під час голосування, яке очікується на початку наступного тижня. Якщо опозиції вдасться це зробити, вони зможуть припинити рекордний термін перебування Нетаньягу на чолі ізраїльського уряду.

Водночас Нетаньягу, як очікується, робитиме все можливе впродовж ближчих днів, щоби не дати новій коаліції офіційно добитися більшості.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Ізраїлі обрали президента, яким став колишній депутат Кнесету Іцхак Герцог.