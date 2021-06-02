В Ізраїлі обрали нового президента

Колишнього депутата Кнесету Іцхака Герцога обрано одинадцятим президентом Держави Ізраїль.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Як наголошується, під час таємного голосування 87 депутатів проголосували за Герцога, 27 - за громадську активістку, лауреата Премії Ізраїлю Мір'ям Перец. Шість депутатів утрималися.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу направив привітання обраному президенту Держави Ізраїль.

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61-річний Іцхак Герцог навчався в державній релігійній школі, а потім в єврейській школі в Мангеттені (коли батько був послом в ООН). Військову службу пройшов у підрозділі військової розвідки 8200. Має першу академічну ступінь з юриспруденції. Навчався в університеті Корнел і в Нью-Йоркському університеті. До обрання в Кнесет у 2003 році працював адвокатом. У 2000-2003 роках очолював національну раду боротьби з наркотиками. У 1999-2001 роках був секретарем уряду в уряді Ехуда Барака. У цей період проходив як підозрюваний у справі про порушення Бараком закону про фінансування передвиборчих кампаній, під час допитів скористався правом зберігати мовчання. У 2003 році справа була закрита у зв'язку з відсутністю доказів. Після обрання до Кнесету в періоди перебування партії "Авода" в уряді обіймав посади міністра будівництва, туризму, соціального забезпечення. У 2013 році очолив партію "Авода" і обійняв посаду голови опозиції. У 2016 році знову підозрювався у порушеннях закону про фінансування передвиборних кампаній, однак справа знову була закрита у зв'язку з браком доказів. У 2018 році був обраний на посаду голови Єврейського агентства ("Сохнут") і вийшов з Кнесету.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90