Опозиція Ізраїлю домовилася про уряд без Нетаньягу

Глава ізраїльської правоцентристської партії "Яміна" Нафталі Беннет, заявив, що його політсила долучиться до коаліційного уряду без Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Колишній міністр оборони Нафталі Беннет заявив, що зробить усе можливе, аби сформувати з лідером опозиції Яіром Лапідом уряд національної єдності.

За словами Беннета, зараз ідеться "або про п'яті вибори (парламенту - ред.), або про уряд єдності".

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, сторони дійшли згоди, за умовами якої Беннет буде прем'єр-міністром протягом двох років, а потім поступиться цим місцем Лапіду ще на два роки - до нових парламентських виборів.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Нафталі Беннет почав "аферу століття" і що він зацікавлений тільки у владі.

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Як повідомлялося, на початку травня Нетаньягу не зміг домовитися з депутатами інших партій і сформувати коаліційний уряд.

Позачергові вибори парламенту відбулися в Ізраїлі 23 березня. Партії Нетаньягу не вдалося здобути більшість голосів на виборах Кнесету для формування коаліції.

Протягом двох останніх років на виборах Кнесету праві та ліві партії отримували приблизно однакову кількість місць, що перешкоджало формуванню уряду.