Глава МЗС Ізраїлю вперше за 13 років приїхав з візитом до Єгипту

Глава МЗС Ізраїлю вперше за 13 років приїхав з візитом до Єгипту

Укрінформ
Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі прибув до Єгипту сьогодні, що стало першим візитом голови ізраїльського відомства протягом останніх 13 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ашкеназі у Твіттері.

"Дякую за запрошення до Єгипту міністру Самеху Шукри. Перший офіційний візит голови МЗС Ізраїлю за 13 років. Під час візиту ми обговоримо регіональні питання та зміцнення двосторонніх економічних та торговельних зв'язків" - написав Ашкеназі після прибуття до Єгипту.

Минулого тижня Єгипет запросив Ізраїль, ХАМАС і Палестинську адміністрацію на переговори у Каїр. Очікується, що лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія відвідає Каїр наступного тижня.

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Як повідомлялося, 7 травня розпочалося збройне протистояння між Ізраїлем та ХАМАС, що контролює Сектор Газа, яке закінчилося перемир’ям 18 травня. Внаслідок обстрілів загинули близько 10 ізраїльтян та близько 240 палестинців.

Фото: Gabi Ashkenazi, Twitter

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