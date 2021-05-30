Глава МЗС Ізраїлю вперше за 13 років приїхав з візитом до Єгипту

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі прибув до Єгипту сьогодні, що стало першим візитом голови ізраїльського відомства протягом останніх 13 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ашкеназі у Твіттері.

"Дякую за запрошення до Єгипту міністру Самеху Шукри. Перший офіційний візит голови МЗС Ізраїлю за 13 років. Під час візиту ми обговоримо регіональні питання та зміцнення двосторонніх економічних та торговельних зв'язків" - написав Ашкеназі після прибуття до Єгипту.

Thank you, FM #Sameh_Shoukry, for your invitation to visit #Egypt, the first formal visit of an Israeli FM in 13 years.



During the visit we will discuss regional issues as well as ways and means to strengthen our bilateral relations. pic.twitter.com/j6pcv4gs9T — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 30, 2021

Минулого тижня Єгипет запросив Ізраїль, ХАМАС і Палестинську адміністрацію на переговори у Каїр. Очікується, що лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія відвідає Каїр наступного тижня.

Як повідомлялося, 7 травня розпочалося збройне протистояння між Ізраїлем та ХАМАС, що контролює Сектор Газа, яке закінчилося перемир’ям 18 травня. Внаслідок обстрілів загинули близько 10 ізраїльтян та близько 240 палестинців.

Фото: Gabi Ashkenazi, Twitter