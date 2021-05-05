Час вийшов: Нетаньягу не зміг сформувати уряд Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не зміг домовитися з депутатами інших партій і сформувати коаліційний уряд у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Термін дії мандата прем'єр-міністра на формування уряду закінчився опівночі. Незадовго до дедлайну Нетаньягу повернув мандат президентові Реувену Рівліну.

Тепер у Рівліна є три дні, щоб вирішити, як діяти: повернути мандат Кнесету, що буде означати його розпуск і нові парламентські вибори, або обирати серед депутатів нового кандидата на формування коаліційного уряду.

Як зазначає видання, наступним політиком, який може отримати можливість спробувати сформувати уряд, може стати очільник партії Єш Атід Яір Лапід або правий політик Нафталі Беннет.

Позачергові вибори парламенту в Ізраїлі відбулися 23 березня.