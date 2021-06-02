Євросоюз змінює правила ввезення готівки

Євросоюз змінює правила ввезення готівки

Укрінформ
Віз 3 червня митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу, які прийняті для посилення боротьби із відмиванням грошей та з фінансуванням терористичної діяльності.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«У контексті зусиль ЄС з боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму, всі люди, які в’їжджають або виїжджають з території Євросоюзу, вже зобов’язані заповнювати готівкові декларації, якщо везуть готівку в сумі 10 000 євро або більше, також у інших валютах, у акціях або чеках», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від 3 червня це правило також поширюється на еквівалент суми у 10 000 євро:

- у банкнотах або монетах, включаючи валюту, що виведена з обігу, але все ще може обмінюватися у фінансових інституціях або у Центральному банку;

- умовні фінансові інструменти, такі як чеки, чеки на подорож, розписки та грошові замовлення;

- золоті монети із вмістом золота принаймні 90%;

- золоті злитки, самородки із вмістом золота принаймні 99,5%.

Всі такі переміщення готівки мають декларуватися у митних органах також у разі пересилання поштою або кур’єром. Людина, що надсилає гроші, отримувач таких сум або їх вповноважена особа повинні подати декларацію про таку операцію протягом 30 діб.

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За рішенням митних органів, такі вимоги щодо митного декларування можуть поширюватися й на суми, що є меншими за 10 000 євро, якщо є ознаки, що ці гроші пов’язані із незаконною діяльністю.

Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних стягнень.

Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, Євросоюз проводить цілеспрямовану політику у боротьбі із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз постійно оновлює перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики.

Наразі, за даними FATF (Група з розробки фінансових засобів боротьби з відмиванням грошей), до такого переліку входить 21 країна світу.

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