Пентагон розкрив бюджет на військову розвідку в 2022 році

Міністерство оборони США оприлюднило обсяг фінансування програми військової розвідки в наступному фінансовому році - на цей напрям передбачається виділити $23,3 млрд.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, оприлюдненому в вівторок, передає Укрінформ.

«Міністерство оборони оприлюднює бюджетний запит на реалізацію програми військової розвідки (ПВР) на 2022 фінансовий рік. Його загальна сума становить $23,3 мільярда, що відповідає стратегічним пріоритетам міністра оборони», - вказали в Пентагоні.

Військові підкреслили: на їхню думку, «оприлюднення цієї цифри не загрожує жодній засекреченій діяльності» в межах програми.

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«Жоден інший показник бюджету ПВР або деталі програми не розкриватимуться, оскільки вони залишаються засекреченими з міркувань національної безпеки», - зауважили в оборонному відомстві США.

Як повідомляв Укрінформ, загалом адміністрація Байдена планує виділити на потреби оборони США в наступному фінансовому році $752,9 мільярда. При цьому на фінансування безпосередньо Пентагону передбачається $715 мільярдів.