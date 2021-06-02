Пентагон розкрив бюджет на військову розвідку в 2022 році
Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, оприлюдненому в вівторок, передає Укрінформ.
«Міністерство оборони оприлюднює бюджетний запит на реалізацію програми військової розвідки (ПВР) на 2022 фінансовий рік. Його загальна сума становить $23,3 мільярда, що відповідає стратегічним пріоритетам міністра оборони», - вказали в Пентагоні.
Військові підкреслили: на їхню думку, «оприлюднення цієї цифри не загрожує жодній засекреченій діяльності» в межах програми.
«Жоден інший показник бюджету ПВР або деталі програми не розкриватимуться, оскільки вони залишаються засекреченими з міркувань національної безпеки», - зауважили в оборонному відомстві США.
Як повідомляв Укрінформ, загалом адміністрація Байдена планує виділити на потреби оборони США в наступному фінансовому році $752,9 мільярда. При цьому на фінансування безпосередньо Пентагону передбачається $715 мільярдів.