Розвідка Штатів і Пентагон готують звіт про НЛО

Офіс директора національної розвідки та міністр оборони США активно працюють над звітом щодо НЛО, який має бути представлений Конгресу.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на The Hill, таку інформацію оприлюднила речниця Білого дому Дженіфер Псакі.

«Звичайно, безпека нашого персоналу, безпека наших операцій, наш повітряний простір – це найголовніше, незалежно від того, чи йдеться про ідентифіковані, чи про непізнані літальні апарати. Ми не обговорюємо це публічно з певних причин, але, безумовно, президент підтримує Офіс директора національної розвідки у справі підготовки звіту та виконанні цього зобов'язання», - розповіла Псакі журналістам..

За її словами, президент США дуже серйозно ставиться до непізнаних повітряних явищ.

«І ми дуже серйозно ставимося до повідомлень про вторгнення в наш повітряний простір будь-яких ідентифікованих чи непізнаних літаків та розслідуємо кожне з них», - додала вона.

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Як припускає видання, звіт, імовірно, міститиме інформацію про те, як уряд планує аналізувати повідомлення про НЛО. Також буде вказано, які саме структури та особи за це відповідатимуть.

Однак, зауважує The Hill, ще невідомо, чи буде цей звіт оприлюднено повністю.

Двоє колишніх пілотів ВМС США минулого тижня повідомили CBS News, що бачили НЛО у 2004 році над Тихим океаном. Також Пентагон торік розсекретив три відеозаписи об'єктів у повітряному просторі, знятих пілотами ВМС. У ЗМІ просочилося ще одне відео, зняте з військового літака у 2019 році, на якому видно об'єкт, що летить над океаном і занурюється у воду.

Сплеск інтересу до НЛО частково пов'язаний з тим, що про них відкрито заговорив колишній посадовець Пентагону Лу Елізондо. Раніше він працював із секретної командою, яка розслідувала повідомлення про такі явища відповідно до розширеної програми ідентифікації повітряних загроз.

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Сенатор Марко Рубіо закликав уряд США до глибшого розслідування свідчень про НЛО.

Серед інших осіб, які «додали легітимності повідомленням» про непізнані літальні апарати видання називає ексдиректора національної розвідки Джона Реткліффа та колишнього очільника ЦРУ Джона Бреннана. Реткліфф сказав, що «спостережень набагато більше, ніж їх було оприлюднено», а Бреннан недавно припустив, що непізнані об'єкти «являють собою іншу форму життя».

Нагадаємо, ВМС США розробили інструкції для пілотів стосовно повідомлень про непізнані літальні апарати, які можуть вважатися НЛО.