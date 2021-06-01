У Білорусі здійснили слідчі дії стосовно дівчини Протасевича

Сьогодні у Мінську було здійснено слідчі дії щодо затриманої 23 травня разом з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, росіянки Софії Сапеги.

Про це повідомив її адвокат Олександр Филанович, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«У зв'язку з підпискою про нерозголошення коментарів та подробиць, які дії були та що там відбувалося, не буде», - сказав адвокат.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Після посадки борту у Мінську були заарештовані активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега.

27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де знаходиться Протасевич та в якому статусі.

Сапега є громадянкою РФ, однак має посвідку на проживання у Білорусі.

31 травня Мінський міський суд відмовився задовольнити скаргу на затримання у Білорусі Сапеги. У Білорусі її підозрюють за кількома статтями у "злочинах, вчинених у серпні та вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Лукашенка. Зараз Сапега перебуває у мінському СІЗО, її заарештували на два місяці.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу та Протасевича політв'язнями.

В ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

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