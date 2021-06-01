Усі країни НАТО засуджують інцидент з літаком у Мінську – Столтенберг

Міністри закордонних справ країн Альянсу, які сьогодні провели віртуальну зустріч напередодні майбутнього саміту НАТО, що має відбутися у Брюсселі 14 червня, погодилися зміцнювати оборонні спроможності та краще захищати міжнародний правопорядок від авторитарних режимів.

Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками зустрічі керівників дипломатичних відомств країн Альянсу сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«НАТО 2030 також посилить заснований на правилах міжнародний порядок, який постає перед викликами з боку авторитарних режимів, таких як Росія і Китай. Ми рішуче засудили серйозне порушення Білоруссю норм міжнародної цивільної авіації і фундаментальне право на свободу слова. Я вітаю санкції від союзників по НАТО і від Європейського Союзу. Це демонструє важливість того, що близькі за переконаннями країни стоять разом», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що міністри закордонних справ наголосили на необхідності зміцнення існуючого партнерства з третіми країнами та розбудови нових партнерських відносин у різних регіонах світу, включно з Азійсько-Тихоокеанським регіоном, Африкою та Латинською Америкою.

«Ще одним важливим напрямком, який ми обговорили, є нарощування наших зусиль з тренування та розбудови спроможностей для країн, які потребують нашої допомоги, щоб вирішити (проблему) нестабільності та підтримати їх зусилля у реформах», - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО 2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання ПДЧ (Плану дій щодо членства), на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Разом з цим, порядок денний зустрічі НАТО на вищому рівні у червні поточного року не передбачає проведення зустрічей з країнами партнерами або розгляду питання щодо надання ПДЧ країнам-аспірантам.