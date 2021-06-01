У Грузії скоротили комендантську годину

У Грузії скоротили дію комендантської години, тепер обмеження на пересування діятиме з 23:00 до 04:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

«Період обмеження діятиме з 23:00 до 04:00 для будь-якого громадянина», - пояснив начальник оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе.

Комендантська година діє в Грузії з 9 листопада 2020 року. Спочатку її дія обмежувалася великими містами країни. Громадянам тоді не дозволяли виходити на вулицю з 22:00 до 05:00. Винятки були зроблені в другому турі виборів, коли заборону було знято до 2-ї години ночі.

Через кілька днів після другого туру виборів у парламент Координаційна рада посилила обмеження і комендантська година у Грузії розпочиналась о 21:00.

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З 17 травня комендантська година діє з 23:00 до 05:00.

Громадяни Грузії і представники бізнесу провели за останні півроку вже безліч акцій з вимогою скасувати комендантську годину, однак уряд поки що так і не зробив цього.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 1 червня зафіксовано понад 171,4 млн випадків зараження на коронавірус, із них - понад 3,5 млн летальних, одужало вже більше 153,7 млн ​​осіб.

Фото: newsgeorgia.ge