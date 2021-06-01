Чехія дозволить іноземцям вакцинацію на платній основі

МОЗ Чехії на початку червня 2021 року обіцяє відкрити реєстрацію на щеплення від коронавірусу (COVID-19) також для вихідців із країн поза межами Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Prague International.

Наразі зробити щеплення можуть дише іноземці з ПМП, які як і всі громадяни Чехії оплачують стандартну обов'язкову медичну страховку.

Для іноземців, які тимчасово проживають у Чехії, відтепер відкриється можливість пройти вакцинацію від коронавірусу на платній основі.

Як повідомляє МОЗ країни, вартість препарату в цьому випадку не перевищить 1000 крон (близько 38,5 євро). Умовою вакцинації є наявність поліса комерційного медичного страхування.

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За даними МВС Чехії, в країні на сьогодні проживає 656 тисяч іноземних громадян, зокрема вихідців із країн ЄС та інших держав, які включені до загальнодержавної системи обов'язкового медстрахування. Половина із загальної кількості має тимчасовий дозвіл на перебування.

Значна частина іноземців, які тимчасово проживають у Чехії , є українськими підданими. Між Україною та Чехією, проте, немає двостороннього договору про медичне страхування. Наприкінці квітня в базі даних Біржі праці налічувалося близько 186 тисяч працевлаштованих українських громадян. Половина з них проживає в Чехії на підставі тимчасового дозволу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 червня в світі зафіксовано майже 171,5 млн випадків зараження коронавірусом, із них понад 3,5 млн - летальних.