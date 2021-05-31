Єврокомісія схвалила Pfizer для вакцинації дітей від 12 років

Європейська комісія схвалила використання в Євросоюзі вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для імунізації дітей віком 12-15 років.

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес у Твіттері, передає Укрінформ.

"Держави-члени тепер можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей. Щоб покласти край кризі, кожна доза має значення", - зазначила єврокомісар.

Як повідомлялося, раніше застосування вакцини BioNTech/Pfizer для дітей віком від 12 до 16 років схвалило Європейське агентство з лікарських засобів. Також цю вакцину для щеплення дітей схвалили в США та Канаді.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 171 241 328 випадків COVID-19, зокрема 3 561 150 летальних, 153 522 041 особа одужала.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard