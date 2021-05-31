Росія вивезла з Чехії всіх видворених дипломатів

МЗС Чехії підтвердило виконання російською стороною вимоги про скорочення штату дипломатів і технічного персоналу посольства РФ.

Про це повідомляє Міжнародне празьке радіо, передає Укрінформ.

Як зазначається, другий літак з працівниками російського посольства і членами їхніх сімей вилетів з Праги до Москви 31 травня о 16 годині 40 хвилин за місцевим часом.

"Нині у дипломатичному представництві РФ у чеській столиці залишилися 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних працівників. Захід має взаємний обов'язковий характер. У чеському посольстві у Москві залишилася така ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників", - ідеться в публікації.

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Як повідомлялося, частина російських дипломатів і інших працівників посольства РФ у Празі відбули на батьківщину 29 травня. Загалом Чехію мали залишити 63 працівники російського посольства.

Скорочення штату дипломатів і адміністративних працівників посольства РФ у Чехії пов'язане зі скандалом навколо вибухів на військових складах у селищі Врбетіце у 2014 році. За даними чеської контррозвідки, до цього причетні агенти російської спецслужби ГРУ.

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У квітні Чехія вислала 18 співробітників посольства РФ. Росія натомість вислала 20 чеських дипломатів і працівників посольства у Москві.

Після цього сторони вирішили привести чисельність дипмісій до паритету: по 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних працівників, а також 19 осіб, працевлаштованих на місці.