Викиди вуглецю у повітря зросли через обхід літаками Білорусі

Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) виявила додаткових близько 250 тисяч кілограмів викидів діоксиду вуглецю (СО2) на день через обхід авіакомпаніями повітряного простору Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euroactiv.

За даними Eurocontrol, у середньому авіаперевізники Євросоюзу та Великої Британії повинні пролетіти на 40 морських миль (74 км) більше, щоб дотримуватися санкцій проти Білорусі.

При цьому ще до введення заборони на польоти над Білоруссю, країну щодня перетинали близько 300 рейсів, близько сотні з них виконувались перевізниками з ЄС або Великої Британії.

За оцінками Eurocontrol, нині щодня спалюється близько 79 000 кг пального у зв’язку з перенаправленням авіарейсів в обхід Білорусі.

При цьому викид оксидів азоту, забруднюючих речовин, що сприяють смогу та кислотним дощам, збільшується приблизно на 1 200 кг.

Як повідомлялося, Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам обходити Білорусь і заборонив компаніям цієї країни польоти в повітряному просторі ЄС.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Інформація про мінування в результаті не підтвердилася. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу щодо звільнення Протасевича.

Фото: EPA-EFE