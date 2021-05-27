«Белавіа» скасовує рейси до восьми країн через закрите небо

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» скасовує рейси в/із міст восьми країн.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

«У зв'язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку низки країн авіакомпанія «Белавіа» змушена скасувати польоти з 27 травня по 30 жовтня 2021 року за такими напрямками: Варшава, Мілан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлін, Мюнхен, Ганновер, Відень, Брюссель, Барселона, Калінінград», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири можуть змінити дату вильоту або повернути повну його вартість без штрафів протягом року з моменту придбання для невикористаних і частково використаних авіаквитків.

Як повідомлялося, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, який надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Читайте також: Словаччина закриває повітряний простір для білоруських авіаліній

Після екстреної посадки літака був затриманий співзасновник білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, який перебував на борту.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та ряду компаній, 27 травня має терміново зібратися комісія ІСАО з цього приводу.

Близько 10 європейських авіакомпаній повідомили про відмову від польотів через територію Білорусі. Польоти "Белавіа" до себе заборонили, зокрема, Україна, Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія.

Фото: Scanpix