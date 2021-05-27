«Белавіа» скасовує рейси до восьми країн через закрите небо
Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.
«У зв'язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку низки країн авіакомпанія «Белавіа» змушена скасувати польоти з 27 травня по 30 жовтня 2021 року за такими напрямками: Варшава, Мілан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлін, Мюнхен, Ганновер, Відень, Брюссель, Барселона, Калінінград», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пасажири можуть змінити дату вильоту або повернути повну його вартість без штрафів протягом року з моменту придбання для невикористаних і частково використаних авіаквитків.
Як повідомлялося, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, який надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.
Після екстреної посадки літака був затриманий співзасновник білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, який перебував на борту.
Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та ряду компаній, 27 травня має терміново зібратися комісія ІСАО з цього приводу.
Близько 10 європейських авіакомпаній повідомили про відмову від польотів через територію Білорусі. Польоти "Белавіа" до себе заборонили, зокрема, Україна, Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія.
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