Дві країни ЄС наклали арешт на російські активи у справі про відмивання коштів

Уряди Бельгії та Латвії наклали арешт на російські активи у справі про відмивання грошей, в результаті якої було вбито юриста Сергія Магнітського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euobserver.

Зазначається, що бельгійський слідчий суддя Бруно де Хоус наклав арешт на близько 400 тис. євро виручки від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен. Він також звинуватив двох росіян - Сергія Медведєва та Ірину Теркіну - у відмиванні грошей.

Як пише видання, це було зроблено ще минулого року, однак розслідування досі є конфіденційним, і британський хедж-фонд, з якого спочатку розкрадали гроші - Hermitage Capital в Лондоні, дізнався про події лише минулого тижня.

«Hermitage підтверджує, що влада Бельгії вилучила кошти від продажу майна в Антверпені, придбаного російською парою (Медведєвим і Теркіною – ред.)», - заявив виданню представник фонду.

Адвокат Карел Де Містер, що діє в Hermitage Capital від імені бельгійської юридичної компанії Van Cauter Advocaten, заявила, що на цю мить не зрозуміло, де перебувають двоє росіян.

«Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії можна буде знайти додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, попросимо їх також арештувати», - додала вона.

Йдеться про дворівневу квартиру на вулиці Чорних сестер у старому місті Антверпена, яку росіяни придбали у 2008 році, а продали для прибутку у 2019 році. Але, за даними Hermitage, ці гроші були лише частиною 4 мільйонів євро, відмитих прихильниками російських чиновників та бандитів у бельгійських банках.

Крім того, ці гроші були також частиною майже 200 мільйонів євро, відмитих у багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх з Hermitage в Росії та призвела до смерті адвоката фірми Магнітського, коли він виступив із заявою.

Також, як повідомляє видання, Латвія минулого тижня конфіскувала придбану росіянином квартиру вартістю 230 тис. євро у Ризі.

"Нерухомість була конфіскована через відкриття… вона була придбана за кошти, пов'язані зі "справою Магнітського", - заявив керівник підрозділу з економічних злочинів у латвійській поліції Петерис Бауска.

Він додав, що дана нерухомість була придбана громадянином РФ в обмін на дозвіл на тимчасове проживання.

В обох випадках викрадені кошти надходили через банки на Кіпрі, в Естонії та Латвії від імені підставних фірм.

Як відомо, Сергій Магнітський розкрив шахрайство на 230 млн доларів США і заявляв про причетність російських чиновників до злочину. Він був затриманий і поміщений у СІЗО, де зазнавав катувань, і за рік був доведений до смерті.

ЄС, США та Британія прийняли знакові санкції проти порушників прав людини, пов’язаних зі справою Магнітського.

Влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії та США за останні роки також вилучила російські кошти на суму понад 40 млн євро.