Слідком РФ "шиє" Фонду Навального відмивання грошей

"За даними слідства, з січня 2016 по грудень 2018 року особи, які мають відношення до діяльності некомерційної організації «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК), включаючи співробітників фонду, отримали від третіх осіб велику суму грошей у рублях та іноземній валюті, які завідома для них були придбані злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Потім гроші зарахували на рахунок ФБК, «завершивши тим самим спільні злочинні дії з їх легалізації», стверджує слідчий комітет. Хто проходить підозрюваним по цій кримінальній справі, не повідомляється.

Про дослідчу перевірку за статтею про відмивання грошей напередодні повідомляло видання "Проект". Як підозрювані в матеріалі називалися колишній глава ФБК Роман Рубанов, голова федерального штабу Навального Леонід Волков і співробітник фонду Руслан Шаведдінов.

Читайте також: Не зареєстрований кандидатом у Мосміськдуму директор Фонду Навального оголосив голодування

Фонд боротьби з корупцією — некомерційна організація, яка займається розслідуванням, розкриттям і припиненням корупційних правопорушень у вищих органах влади в Росії. Фонд боротьби з корупцією був створений Олексієм Навальним у 2011 році. Єдиним джерелом фінансування організації є пожертви прибічників. У штаті Фонду працює близько 30 осіб, які займаються пошуком і розкриттям корупційних схем, прикладів незаконного збагачення, складають скарги в Слідчий комітет, прокуратуру і комунальні служби.