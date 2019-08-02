Не зареєстрований кандидатом в Мосміськдуму директор Фонду Навального оголосив голодування

Не зареєстрований кандидатом в Мосміськдуму директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов оголосив голодування.

Про це він заявив на засіданні суду, на якому розглядалася його апеляція на арешт, а його слова виклав в Telegram начальник його штабу Борис Золотаревський.

«У мене більше немає ніяких способів і можливостей донести свою позицію. З цього дня я оголошую голодування і відмовляюся від їжі. Я більше не буду відповідати на запитання, я відмовляюся брати участь у цьому судовому засіданні», - сказав Жданов.

Він також назвав ситуацію, що склалася, "свавіллям і беззаконням".

Як повідомлялося, 29 липня суд в підмосковному Зеленограді заарештував Івана Жданова на 15 діб. Його визнали винним в участі в неузгодженої акції, що призвела до створення перешкод руху транспорту.

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26 липня в передвиборчому штабі Жданова пройшов обшук, пов'язаний з кримінальною справою про перешкоджання роботі виборчих комісій. Приводом для порушення справи стала неузгоджена акція на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму 14 липня біля будівлі Мосміськвиборчкому.