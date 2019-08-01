Навальний написав заяву про отруєння до Слідкому РФ

Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав до СКР заяву про те, що його отруїли в спецприймальнику, де він відбуває 30 діб адміністративного арешту.

Про це повідомив у Twitter адвокат Вадим Кобзєв.

«Під час перевірки просимо насамперед призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення вражаючої речовини і витребувати відео з камер спостереження у спецприймальнику», - повідомляє адвокат.

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Олексій Навальний став почуватися погано 27 липня у спецприймальнику, куди його доправили після затримання. За його словами, у нього почала «горіти й колотися» шкіра на обличчі, шиї і вухах. 28 липня його госпіталізували і поставили діагноз «контактний дерматит». Наступного дня відправили назад під варту. Опозиціонер припустив, що його міг отруїти хтось сторонній, хто потрапив у його камеру.