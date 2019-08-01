Навальний написав заяву про отруєння до Слідкому РФ

Навальний написав заяву про отруєння до Слідкому РФ

Укрінформ
Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав до СКР заяву про те, що його отруїли в спецприймальнику, де він відбуває 30 діб адміністративного арешту.

Про це повідомив у Twitter адвокат Вадим Кобзєв.

«Під час перевірки просимо насамперед призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення вражаючої речовини і витребувати відео з камер спостереження у спецприймальнику», - повідомляє адвокат.

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Олексій Навальний став почуватися погано 27 липня у спецприймальнику, куди його доправили після затримання. За його словами, у нього почала «горіти й колотися» шкіра на обличчі, шиї і вухах. 28 липня його госпіталізували і поставили діагноз «контактний дерматит». Наступного дня відправили назад під варту. Опозиціонер припустив, що його міг отруїти хтось сторонній, хто потрапив у його камеру.

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