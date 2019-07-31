В організмі Навального отрути не знайшли

Фахівці московського НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського не виявили отруйних речовин в організмі лідера російської опозиції Олексія Навального, якого екстрено госпіталізували із спецприймальника з сильною алергією.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Хіміко-токсикологічне дослідження не виявило отруйних речовин у біоматеріалах опозиціонера Олексія Навального», - розповів головлікар НДІ Олексій Токарєв.

Як повідомлялося, 28 липня Олексія Навального госпіталізували в 64 клінічну лікарню Москви з діагнозом «контактний дерматит» із спецприймальника № 1, де він відбував адміністративний арешт.

Водночас особистий лікар Навального Анастасія Васильєва заявила, симтоми, які спостерігаються у нього - наслідок впливу хімічної речовини, що викликала у нього отруєння.

Через добу політика повернули назад до спецприймальника. Суд відмовився переривати його арешт для лікування.