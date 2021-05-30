Індонезія відправляє чиновників на Балі — рятувати його економіку від наслідків COVID-19

Уряд Індонезії планує відправити чверть державних службовців з низки державних органів зі столиці країни Джакарти на віддалену роботу на острів Балі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nikkei.

Як зазначається, цей крок має допомогти економіці острова, що залежить від туризму, оговтатися від наслідків пандемії COVID-19.

До 8 000 співробітників з семи міністерств, ймовірно, матимуть право на участь у програмі, що контролюється офісом міністра-координатора з питань морських справ та інвестицій Індонезії. Серед кандидатів працівники міністерства енергетики, міністерства громадських робіт та транспорту.

«Це частина зусиль уряду зі створення попиту, щоб готелі та ресторани на Балі могли вижити», — заявив Одо Манухуту, заступник міністра з туризму та креативної економіки.

Рівень вакцинації на Балі наразі є найвищим серед провінцій Індонезії.

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Манухуту також заявив, що уряд Індонезії прагне прищепити 2,8 мільйона жителів Балі у віці 18 років та старше - або понад 60% населення острова - до липня.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 травня зафіксували 170 637 911 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 548 837 смертей, одужали 152 619 598 осіб.

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