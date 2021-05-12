В Індонезії COVID-вакцина від Sinovac показала ефективність у понад 90%

Китайська вакцина проти коронавірусу (COVID-19) Sinovac на 98% захищає від смерті, на 96% - від госпіталізації та на 94% - від інфікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство охорони здоров'я Індонезії у столиці Джакарті з січня до березня цього року відстежувало стан здоров'я 128 290 медичних працівників, які отримали щеплення китайською COVID-вакциною Coronavac.

У відомстві заявили, що вакцина на 98% захищала медиків від смерті, на 96% від госпіталізації через сім днів після отримання другої дози, та на 94% від інфікування коронавірусом.

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Водночас нині невідомо проти якого штаму коронавірусу вакцина Sinovac виявилася настільки ефективною.

За словами речника Sinovac у Пекіні, компанія поки що не може коментувати індонезійське дослідження, допоки не отримає більше даних.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Україна отримала 1 млн доз вакцини компанії Sinovac, також відбулися поставки за ініціативою COVAX - 367 тис. доз вакцини AstraZeneca, 117 тис. доз вакцини Pfizer. Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості про постачання в Україну в 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.