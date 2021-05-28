Малайзія через сплеск COVID-19 вводить повний локдаун

Уряд Малайзії прийняв рішення про запровадження повного локдауну в країні з 1 по 14 червня через різкий стрибок у поширенні випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Channel News Asia.

«Таке рішення було прийнято з урахуванням поточної ситуації з передачею вірусу COVID-19 в Малайзії, де щоденне число випадків перевищує 8 тисяч, а число активних випадків перевищує 70 тисяч», - йдеться у повідомленні.

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Під час першої фази локдауну буде дозволено працювати тільки найважливішим секторам економіки і послуг, перерахованим Радою національної безпеки.

Поява більш заразних штамів COVID-19 також вплинула на рішення Ради національної безпеки ввести локдаун в країні.

Відзначається, що у зв'язку з різким зростанням щоденної кількості випадків захворювання на COVID-19 можливості лікарень по всій країні «стають усе більш обмеженими».

Якщо перша – двотижнева – фаза локдауну виявиться успішною в плані зниження щоденних випадків захворювання COVID-19, уряд введе чотиритижневу другу фазу ізоляції, дозволивши знову відкрити кілька секторів економіки, не пов'язаних з великим скупченням людей.

Друга фаза локдауну триватиме чотири тижні.

Однак рішення про перехід від однієї фази до іншої буде прийматися на підставі оцінки ризиків Міністерством охорони здоров'я, яка буде ґрунтуватися на щоденних навантаженнях і можливостях лікарень, що приймають пацієнтів з COVID-19.

Загалом від початку пандемії в Малайзії виявлено 549 514 випадків коронавірусу, зокрема 2 552 летальних.

Фото: Bloomberg