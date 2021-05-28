В австралійському штаті оголошують локдаун через ситуацію з коронавірусом

Австралійський штат Вікторія і його столиця Мельбурн закриваються на тижневий локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації щодо COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Локдаун набуває чинності з півночі четверга за місцевим часом. Окрім закриття практично всіх закладів передбачено також заборону для громадян відходити від оселі далі, ніж на 5 кілометрів.

Прем'єр-міністр Вікторії Джеймс Мерліно заявив, що спалах спровокований дуже заразним штамом вірусу (В.1.617).

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Активне його поширення пов’язують зі 150 людними локаціями, здебільшого переповненими спортивними майданчиками та стадіонами.

Крім того, у штаті недостатня кількість людей вакцинована.

Від початку пандемії в Австралії зареєстровано 30 тисяч випадків COVID-19, з них близько тисячі летальних.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 169 093 368 випадків COVID-19, зокрема 3 512 497 летальних, одужало 150 722 266 людей.