На Кіпрі зафіксували перші випадки «індійського» COVID-штаму

На Кіпрі виявили перші випадки «індійського» штаму коронавірусу.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Кіпру, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

За словами урядовців, вказаний варіант вірусу виявили у чотирьох людей, ще у двох осіб виявили «південноафриканський» штам.

Усі інфіковані прибули на Кіпр з Індії, Пакистану, Філіппін та Непалу. Усім туристам, які прибувають на Кіпр із цих країн, потрібен спеціальний дозвіл на поїздку, а також тестування на коронавірус до або після прибуття й обов'язковий двотижневий карантин. Відповідно, інфікованих терміново ізолювали.

В МОЗ Кіпру наголосили, що усі інфіковані не контактували з іншими особами. Їх ізолювали та помістили на примусовий карантин.

Наразі на Кіпрі зафіксовано 71 398 випадків COVID-19, з них - 348 летальних. У березні та квітні кількість хворих зросла, що призвело до третього локдауну.

Чисельність випадків коронавірусу зменшилася після збільшення масштабу тестування та в ході програми з вакцинації, яка передбачає щеплення 65% населення до кінця червня.

З 10 травня Кіпр відкрив свої кордони для іноземних туристів, які вже мають дві дози щеплення від коронавірусу. З 17 травня влада Кіпру скасувала низку ключових карантинних заходів, запроваджених раніше для протидії поширенню коронавірусу.

«Індійський» штам коронавірусу вперше виявили в Індії в жовтні 2020 року. Вважається, що він передається значно швидше за інші штами та є більш небезпечним. Саме цей штам вважають причиною другої хвилі коронавірусу в Індії.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 164 970 260 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено понад 3,4 млн смертей, одужали 143,9 млн осіб.