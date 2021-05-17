У Сінгапурі вважають, що нові COVID-штами більш небезпечні для дітей - школи закривають

У Сінгапурі заявили, що нові штами коронавірусу, зокрема той, що вперше виявили в Індії, сильніше уражають дітей, з огляду на це уряд вирішив закрити школи на карантин.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Деякі з цих мутацій більш небезпечні і, схоже, уражають дітей молодшого віку», — сказав міністр освіти Чан Чун Сінг.

У зв’язку із занепокоєнням уряду було вирішено, що всі початкові та середні класи, а також коледжі перейдуть з 19 травня і до кінця навчального року на дистанційну роботу.

Зазначається, що в неділю, 16 травня, Сінгапур підтвердив 38 випадків COVID-19, які передаються місцевим шляхом, що є найвищим щоденним числом із середини вересня. Випадки включали чотирьох дітей, пов’язаних із кластером у навчальному центрі.

Більше п’ятої частини населення Сінгапуру пройшло дводозовий режим вакцинації вакцинами від Pfizer-BioNTech та Moderna. З другої половини травня у Сінгапурі почнуть робити щеплення людям віком до 45 років.

За словами Чана, уряд також працює над планами вакцинації дітей віком до 16 років після схвалення регуляторних органів, про що вимагала компанія Pfizer.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 травня виявлено понад 163,7 мільйона випадків захворювання на COVID-19, зокрема 3 393 413 летальних, при цьому 142 188 941 особа одужала.

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