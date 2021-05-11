BioNTech відкриє штаб-квартиру та завод у Сінгапурі

Компанія BioNTech оголосила про плани з розширення своєї присутності в Азії шляхом створення регіональної штаб-квартири у Сінгапурі та будівництва у місті-державі підприємства з виробництва мРНК-вакцин та інших ліків від інфекційних захворювань та раку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNBC.

Нове підприємство зможе виробляти сотні мільйонів доз вакцин на основі мРНК щорічно. Об’єкт може бути введений в експлуатацію вже у 2023 році, пише видання. Це дасть змогу компанії нарощувати обсяги виробництва у Південно-Східній Азії для вирішення майбутніх загроз пандемії.

Торік компанія відкрила штаб-квартиру в американському Кембриджі, штат Массачусетс.

Як повідомляв Укрінформ, Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.

Раніше вакцина Pfizer була дозволена у США для застосування людям віком від 16 років. Дві інші вакцини, які отримали дозвіл у Сполучених Штатах – від компаній Moderna та Johnson & Johnson дозволені лише для дорослих, але компанії проводять тестування серед дітей.