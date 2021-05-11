BioNTech відкриє штаб-квартиру та завод у Сінгапурі
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNBC.
Нове підприємство зможе виробляти сотні мільйонів доз вакцин на основі мРНК щорічно. Об’єкт може бути введений в експлуатацію вже у 2023 році, пише видання. Це дасть змогу компанії нарощувати обсяги виробництва у Південно-Східній Азії для вирішення майбутніх загроз пандемії.
Торік компанія відкрила штаб-квартиру в американському Кембриджі, штат Массачусетс.
Як повідомляв Укрінформ, Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.
Раніше вакцина Pfizer була дозволена у США для застосування людям віком від 16 років. Дві інші вакцини, які отримали дозвіл у Сполучених Штатах – від компаній Moderna та Johnson & Johnson дозволені лише для дорослих, але компанії проводять тестування серед дітей.