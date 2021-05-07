Pfizer/BioNTech подали заявку на повне схвалення COVID-вакцини у США

Американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech звернулися до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) з проханням повністю схвалити їхню вакцину від коронавірусу для застосування людей від 16 років на території країни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNBC.

Таким чином Pfizer/BioNTech стали першими в США, хто подав заявку на повне схвалення від регулятора.

Наприкінці грудня американський регулятор видав екстрений дозвіл на застосування препарату.

Для отримання повного схвалення компаніям доведеться продемонструвати, що вони можуть надійно виробляти вакцини. У разі затвердження компанії можуть продавати свій препарат безпосередньо споживачам і, можливо, змінити ціни на вакцини.

Схвалення регулятором також дозволить вакцині залишитися на ринку після того, як пандемія закінчиться.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 7 травня зафіксовано 156 803 270 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, 3 271 259 смертей, одужали 134 197 230 осіб.