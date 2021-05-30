У В’єтнамі виявили гібридний індійсько-британський штам COVID-19

На території В’єтнаму виявили новий високозаразний штам COVID-19, що має ознаки як британського, так і індійського різновидів.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова міністра охорони здоров’я В’єтнаму Нгуєна Сан Лонга пише Reuters.

“В’єтнам виявив новий різновид COVID-19, що має характеристики двох наявних штамів: вперше виявлених в Індії та Великобританії”, - сказав Лонг.

Він наголосив, що новий штам - більш заразний, ніж відомі раніше.

“Дуже небезпечно, що цей новий штам - це індійський різновид із мутаціями, які оригінально належали британському штаму”, - наголосив міністр.

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Зазначається, що новий різновид вірусу відповідальний за понад половину нових випадків інфікування COVID-19 у В’єтнамі із кінця квітня.

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