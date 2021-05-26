У Бразилії виявили новий штам коронавірусу

Дослідники з Бразильського товариства вірусології (SBV) зафіксували в країні новий різновид коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Rio Times.

У SBV заявили, що новий варіант отримав назву P4. Він має властивості мутацій L452R у S-білку (шиповидному білку) SARS-CoV-2.

Зазначається, що саме варіант P4 вже був виявлений у містах Мокока, Каконде та Ітапіра в штаті Сан-Паулу.

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Наразі дослідники не мають даних, щоб відповісти на питання, чи є новий варіант коронавірусу більш заразним або смертельним, ніж вже існуючі інші штами.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 травня зафіксували 168 526 627 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 499 712 смертей, одужали 150 045 033 особи.