Спалах COVID-19 у Китаї: влада закрила на карантин місто-мільйонник

У Китаї місто Гуанчжоу закрили на карантин. Нові випадки коронавірусу стривожили китайську владу, яка вважала, що COVID-19 в них під контролем.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Associated Press.

Гуанчжоу - це великий діловий і промисловий центр з населенням 15 мільйонів осіб. Влада міста повідомила про 20 нових випадків зараження за останній тиждень. І хоч цифра невелика, така ситуація з коронавірусом стривожила китайську владу. Вони прийняли рішення закрити великий район на карантин, де були виявлені випадки хвороби.

У суботу жителям п'яти вулиць району Лівань в центрі міста Гуанчжоу наказали залишатися вдома. Також закриті вуличні ринки, дитячі садки та розважальні заклади. Харчування в ресторані в приміщеннях було заборонено. Школярам молодших класів у школах наказали припинити очні заняття.

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Також у чотирьох прилеглих районах жителям наказали обмежити діяльність на свіжому повітрі.

Крім того, міська влада замовила тестування сотень тисяч жителів після початкового зараження. Уряд заявив, що до середовища тестування пройшли близько 700 тисяч осіб.

Наразі вже відомо, що нові випадки коронавірусу були привезені з-за кордону. Місцеві ЗМІ розповідають про 75-річну жінку, у якої 21 травня був виявлений індійський варіант коронавірусу. Решта захворілих ходили з нею на вечерю або живуть разом.