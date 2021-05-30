Сотні людей отримали вогнепальні поранення, святкуючи «перемогу» Асада на виборах

Понад три сотні осіб отримали вогнепальні поранення, святкуючи «перемогу» Асада на виборах у Сирії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини SOHR.

«Сотні людей отримали різні тілесні ушкодження внаслідок невибіркової та інтенсивної стрільби, яку влаштували лояльні режиму Асада особи, по всій території Сирії під час святкування «перемоги» Асада у «фарсі», який називають президентськими виборами», - повідомляють правозахисники.

Центр моніторингу перевірили факти поранення та встановили, що постраждало щонайменше 317 людей. Випадків може бути більше. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Серед поранених є діти.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня представники влади Сирії заявили, що голова нинішнього режиму Башар Асад був переобраний «з великою перевагою» на черговий семирічний президентський термін у зруйнованій війною країні.

При цьому підкреслюється, що вибори проходили за відсутності незалежних спостерігачів, а в районах, контрольованих повстанцями або очолюваними курдами, голосування не проходило взагалі. У цих районах на північному заході та північному сході Сирії мешкає щонайменше 8 мільйонів людей, переважно переміщених осіб. Понад 5 мільйонів біженців проживають у сусідніх країнах – вони також значною мірою утримались від голосування.

Американські та європейські чиновники вже поставили під сумнів легітимність виборів, заявивши, що вони порушують резолюції ООН щодо врегулювання конфлікту, адже на них був відсутній будь-який міжнародний моніторинг та не були представлені всі сирійці.

Туреччина, де проживає найбільше біженців з Сирії, не визнала результати виборів президента, проведених на підконтрольних Асаду сирійських територіях.

Як повідомлялося, в Сирії за правління режиму Асада вже 10 років триває кривавий конфлікт. Уряди Європи та США звинувачують Асада і його оточення у військових злочинах.