Туреччина не визнала результати виборів, проведених режимом Асада

Туреччина не визнала результати виборів, проведених режимом Асада

Укрінформ
Туреччина не визнала результати виборів президента, проведених на підконтрольних Асаду сирійських територіях.

Про це повідомляє Укрінформ про це йдеться в заяві МЗС Туреччини.

«Вибори, організовані сьогодні сирійським режимом, мають нелегітимний характер, який не відображає вільного волевиявлення народу. Ці вибори, проведені у вільних та несправедливих умовах, не відповідають букві та духу резолюції 2254 Ради Безпеки ООН (РБ ООН) про політичне вирішення сирійського конфлікту, а також демонструють непрозоре ставлення режиму до політичного процесу», - йдеться в заяві.

МЗС вказує, що важливим є недопущення спроб режиму отримати штучну легітимність.

«Туреччина рішуче продовжить зусилля у цьому напрямку на знак солідарності з сирійським народом», - вказує турецький МЗС.

Як відомо, Сирійці на підконтрольних режиму Башара Асада територіях цієї середи, 26 травня, взяли участь у президентських виборах, які опозиція називає фіктивними, а країни Заходу серйозно критикують.

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Як повідомлялося, завдяки допомозі Ірану й Росії Асад знову контролює понад 60% території країни. Повстанці, як і раніше, утримують деякі райони на півночі та північному заході Сирії, в той час, як курди - на північному сході.

Опозиція Сирії та її західні союзники неодноразово вимагали відставки Асада як перший крок до припинення громадянської війни, що розпочалася ще у 2011 році.

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