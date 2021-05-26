Асад обирається на четвертий термін, Захід назвав вибори нелегітимними

Cирійці на підконтрольних режиму Башара Асада територіях цієї середи, 26 травня, беруть участь у президентських виборах, які опозиція називає фіктивними, а країни Заходу серйозно критикують.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DPA.

Так, 55-річний президент Башар Асад практично не має серйозних суперників і, очевидно, виграє четвертий семирічний термін повноважень.

За словами міністра внутрішніх справ Сирії Мохаммеда аль-Рахмуна, понад 18 мільйонів сирійців мають право голосувати в країні та за її межами.

Він додав, що загалом створено 12 102 виборчі дільниці. Але не всі зареєстровані виборці зможуть проголосувати, тому що країна все ще охоплена війною.

Верховний конституційний суд Сирії затвердив трьох кандидатів для участі в президентських перегонах, включаючи Асада.

Двоє інших - Абдулла Шаллум, ексміністр уряду, і Махмуд Мараї, опозиційний діяч, якого режим терпить і який живе в Дамаску.

Напередодні голосування держсекретар США, міністр закордонних справ Великої Британії та міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Італії виступили зі спільною заявою, у якій засудили виборчий процес у Сирії як нелегітимний.

Як йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС ФРН, вибори в Сирії не можна назвати вільними, а відтак вони не можуть вести до нормалізації ситуації в країні.

«Хочемо чітко заявити, що президентські вибори в Сирії 26 травня не будуть ні вільними, ні чесними. Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори поза рамками, визначеними резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, і приєднуємось до голосів усіх сирійців, включаючи організації громадянського суспільства та сирійську опозицію, які засудили виборчий процес як незаконний», - заявили глави дипломатій.

Міністри нагадуються, що в резолюції зазначено, що вільні та чесні вибори слід проводити під наглядом ООН відповідно до міжнародних стандартів прозорості та підзвітності. Вибори можуть бути легітимними лише в тому випадку, якщо всім сирійцям, включаючи внутрішньо переміщених сирійських біженців та діаспору, буде дозволено взяти участь у голосуванні в безпечному середовищі, де не буде чинитися тиск.

«Якщо ці умови не будуть виконані, ці фальшиві вибори не означатимуть жодного прогресу на шляху до політичного рішення», - підкреслили дипломати. Вони закликали міжнародне співтовариство не визнавати нові спроби режиму Асада відновити свою легітимність, не припиняючи грубих порушень прав людини і не роблячи жодного суттєвого внеску у політичний процес, який підтримується ООН, з метою врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, завдяки допомозі Ірану й Росії Асад знову контролює понад 60% території країни. Повстанці, як і раніше, утримують деякі райони на півночі та північному заході Сирії, в той час як курди - на північному сході.

Опозиція Сирії та її західні союзники неодноразово вимагали відставки Асада як перший крок до припинення громадянської війни, що розпочалася ще в 2011 році.