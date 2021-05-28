У Сирії оголосили чергову «перемогу» Асада на президентських виборах

Представники влади Сирії заявили в четвер, що голова нинішнього режиму Башар Асад був переобраний «з великою перевагою» на черговий семирічний президентський термін у зруйнованій війною країні.

Про це повідомляє в четвер американське інформагентство АР, передає Укрінформ.

«Спікер парламенту Сирії Хаммуд Саббах оголосив остаточні результати голосування, яке пройшло в середу. За його словами, Асад набрав 95,1% голосів, а явка становила 78,6% виборців», - зазначається в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що вибори проходили за відсутності незалежних спостерігачів, а в районах, контрольованих повстанцями або очолюваними курдами, голосування не проходило взагалі. У цих районах на північному заході та північному сході Сирії мешкає щонайменше 8 мільйонів людей, переважно переміщених осіб. Понад 5 мільйонів біженців проживають у сусідніх країнах – вони також значною мірою утримались від голосування.

Американські та європейські чиновники вже поставили під сумнів легітимність виборів, заявивши, що вони порушують резолюції ООН щодо врегулювання конфлікту, адже на них був відсутній будь-який міжнародний моніторинг та не були представлені всі сирійці.

Як повідомлялося, в Сирії за правління режиму Асада вже 10 років триває кривавий конфлікт. Уряди Європи та США звинувачують Асада і його оточення у військових злочинах.