Євросоюз іще на рік продовжив санкції проти режиму Асада

Рада ЄС вирішила продовжити ще на рік, до 1 червня 2022 року, обмежувальні заходи проти сирійського режиму.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.

«Рада ЄС сьогодні продовжила обмежувальні заходи ЄС проти сирійського режиму ще на один рік, до 1 червня 2022 року, з огляду на продовження репресій проти цивільного населення. Рада ЄС також видалила з (санкційного) переліку 5 померлих осіб. Тож зараз до нього входить 283 осіб, на яких поширюється заморожування активів та заборона на подорожі, а також 70 установ, які є суб’єктами заморожування активів», - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС окремо наголошує, що європейські санкції розроблялися так, аби уникнути будь-яких перешкод для доправлення в країну гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, медикаменти та медобладнання.

Зазначається, що ЄС висловлює рішучу підтримку тривалому та надійному політичному врегулюванню конфлікту в Сирії на основі резолюції Ради безпеки ООН 2254 та Женевського комюніке 2012 року.

Як повідомлялося, Євросоюз з 2011 року запровадив санкції проти режиму Башара Асада та компаній, що надають йому фінансову підтримку, у відповідь на жорстокі репресії проти цивільного населення. Обмежувальні заходи включають також заборону на імпорт нафти, обмеження інвестицій, заморожування активів Центробанку Сирії на території ЄС, експортні обмеження та постачання технологій та обладнання, що можуть використовуватися для внутрішніх репресій або для репресивного контролю за інтернетом і телефонними комунікаціями.

Фото: FNA