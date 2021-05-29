Справу Чауса про політичний притулок передали до Конституційного суду Молдови

Справу про надання політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу передано Верховним судом до Конституційного суду Молдови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Publika.md.

Таким чином, розгляд апеляції про відмову в наданні політичного притулку Чаусу відкладено.

Зазначається, що в апеляції Чаус попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу, які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента для відмови Чаусу в політичному притулку.

Дану інформацію на телеграм-каналі підтвердив адвокат екссудді Ростислав Кравець, який назвав справу Чауса «справою про екстрадицію».

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того самого року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року прийняла рішення звільнити його з посади судді.