У ДПСУ назвали абсурдними припущення, що екссуддя Чаус перебуває у її військовій частині

Державна прикордонна служба обурена маніпулятивними припущеннями про те, що колишній суддя Микола Чаус може перебувати у військовій частині ДПСУ на Київщині.

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Вчора окремі видання та телеканали спробували створити абсурдну та маніпулятивну спекуляцію навколо ДПСУ. Спершу проросійське видання "Страна", посилаючись на слова адвоката, робить висновок, що відео з даною особою монтувалося за допомогою програми, яку закупила одна з частин відомства. Потім телеканал "Прямий" не лише цитує це видання, а й, посилаючись на цю інформацію, відразу виносить рішення, що Чаус знаходиться саме в цій частині”, - зазначив Демченко.

Він зауважив, що журналісти каналу навіть приїхали до частини, щоб продовжити “сіяти брехню”.

Демченко зауважив, що Державна прикордонна служба у своїй роботі дотримується визначених норм і використовує лише ліцензійне програмне забезпечення, не порушуючи прав інтелектуальної власності.

Як повідомлялося, представники вищевказаних ЗМІ роблять свої припущення та висновки на тому факті, що відео, опубліковане у Телеграм-каналі "ChausUA Микола Чаус" 16 травня 2021 року, нібито змонтоване з допомогою програми Adobe Premiere Pro. Аналогічне програмне забезпечення у 2018-2019 роках придбала військова частина №2428, розташована в Київській області.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева.

Чаус опублікував 17 травня відеозвернення. У ньому колишній суддя заявив, що перебуває в безпеці і добре почувається. З приводу свого зникнення екссуддя заявив, що його "дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році" і відтоді "залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати в Молдові".

20 травня з'явилось нове його відеозвернення, в якому Чаус заявив, що передає друзям матеріали на "людей, причетних до його викрадення в 2016 році" для публікації.

В СБУ заявили, що розслідують кримінальне впровадження за фактами викрадення екссудді Чауса в Молдові і незаконному переправленні його через державний кордон.