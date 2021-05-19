Можуть знадобитися для доказової бази: СБУ вивчає відео Чауса

СБУ вивчає всі матеріали, пов'язані з колишнім українським суддею Миколою Чаусом, зокрема його відеозвернення.

Про це сказали кореспондентові Укрінформу у пресслужбі СБУ.

"Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо всі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази", - зазначили у пресслужбі.

Більш детальну інформацію СБУ наразі не розголошує.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

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3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева.

Чаус опублікував 17 травня відеозвернення. У ньому колишній суддя заявив, що перебуває в безпеці і добре почувається. З приводу свого зникнення екссуддя заявив, що його "дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році" і відтоді "залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати в Молдові".

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Сьогодні, 19 травня, з'явилось нове його відеозвернення, в якому Чаус заявив, що передає друзям матеріали на "людей, причетних до його викрадення в 2016 році" для публікації.