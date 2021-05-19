Можуть знадобитися для доказової бази: СБУ вивчає відео Чауса
Про це сказали кореспондентові Укрінформу у пресслужбі СБУ.
"Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо всі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази", - зазначили у пресслужбі.
Більш детальну інформацію СБУ наразі не розголошує.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.
У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.
3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева.
Чаус опублікував 17 травня відеозвернення. У ньому колишній суддя заявив, що перебуває в безпеці і добре почувається. З приводу свого зникнення екссуддя заявив, що його "дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році" і відтоді "залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати в Молдові".
Сьогодні, 19 травня, з'явилось нове його відеозвернення, в якому Чаус заявив, що передає друзям матеріали на "людей, причетних до його викрадення в 2016 році" для публікації.