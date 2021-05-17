Прокуратура Молдови вивчає відео Чауса про викрадення

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Молдови вивчає відеозапис, на якому український екссуддя Микола Чаус, про викрадення якого у квітні заявив його адвокат, стверджує, що він знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав.

Про це повідомили у відомстві в понеділок, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

«Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію», - сказали у прокуратурі і додали, що відеозапис перевіряють всі органи слідства.

Адвокат Чауса Юліан Балан коментуючи відео Радіо Свобода, заявив: «Судячи з інформації, яку я знаю, то, думаю, що він був викрадений, а свідчення даються під тиском».

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Він відмовився коментувати хід справи про зникнення Чауса в Кишиневі 3 квітня. У той же час Балан зазначив, що за його запитам щодо підзахисного відповіли тільки відомства Молдови, повідомивши, що провадження за фактом викрадення відкрито.

Раніше в понеділок, 17 травня, колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення, в якому заявив, що знаходиться в безпеці і добре себе почуває.

При цьому Чаус не уточнив своє місцезнаходження, однак заявив, що незабаром "з'явиться в Україні".

З приводу свого нібито викрадення екссуддя заявив, що його "дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році", і з тих пір "залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати в Молдові".

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в міській поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року прийняла рішення звільнити його з посади судді.