У Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні екссудді Чауса

У Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні українського екссудді Миколи Чауса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker з посиланням на Генпрокуратуру Молдови.

Як зазначається, 9 травня під керівництвом Прокуратури по боротьбі з оргзлочинністю і особливих справах слідчі затримали при в'їзді до Молдови 30-річного чоловіка. Наступного дня йому висунули обвинувачення в «організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екссудді».

Подробиці про особу затриманого не вказуються.

У вівторок, 11 травня, прокурори вимагатимуть заарештувати обвинувачуваного. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року постановила звільнити його з посади судді.