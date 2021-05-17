Чаус заявив, що його дійсно викрадали і він збирається в Україну

Колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення, в якому заявив, що перебуває в безпеці і почувається добре.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

При цьому Чаус не уточнив своє місцезнаходження, однак заявив, що незабаром "з'явиться в Україні".

"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі запитання, зокрема на ті, які так дуже цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - сказав він.

З приводу свого нібито викрадення екссуддя заявив, що його "дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році", і відтоді "залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати в Молдові".

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того самого року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року винесла рішення звільнити його з посади судді.