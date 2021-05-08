СБУ відкрила справу за фактом зникнення екссудді Чауса - ЗМІ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення у Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на адвоката та дружину Чауса, передає Укрінформ.

«Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації наразі не маю. Буду знати трохи згодом», - розповів адвокат Олександр Вишневий.

Також зазначається, що раніше дружина Миколи Чауса, Світлана, звернулась із заявою до Президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. «Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури», - йдеться в публікації.

За словами адвоката Вишневого, заяву про злочин подали ще 12 квітня, але до цього часу провадження не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Миколу Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили у столичній поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила у наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в цій країні.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.

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У вересні того самого року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус утік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада постановила звільнити його з посади судді.