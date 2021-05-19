Чаус записав нове відео і заявив, що «хвилюється за своє життя»

Колишній український суддя Микола Чаус записав нове відеозвернення, в якому заявив, що передає друзям матеріали на «людей, причетних до його викрадення в 2016 році» для публікації.

Відео опубліковано в середу на телеграм-каналі "ChausUA Микола Чаус" з текстом «Залишилося 10 годин...», передає Укрінформ.

«Упевнений..., що люди, причетні до мого викрадення в 2016 році, бояться мого повернення і зроблять все, щоб я замовк. А знаючи їх можливості, зокрема і фінансові, я хвилююся за своє життя і життя своїх рідних. Тому я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого їх опублікування», - заявив Чаус.

Екссуддя також звернувся до правоохоронних органів з проханням «поставитися з усією відповідальністю до цього матеріалу, незважаючи на посаду, статус і прізвище осіб, зазначених у ньому».

Як повідомляв Укрінформ, попереднє відеозвернення Чауса було опубліковане 17 травня. У ньому колишній суддя заявив, що перебуває в безпеці і добре почувається. З приводу свого зникнення екссуддя заявив, що його «дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році» і відтоді «залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати в Молдові».

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в міській поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року прийняла рішення звільнити його з посади судді.