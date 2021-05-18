Ситуацію з Чаусом не повинна використати Росія - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой одностайні у тому, що Росія не повинна використати ситуацію з колишнім українським суддею Миколою Чаусом, щоб розсварити дві країни.

Про це заявив Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вчора з молдовським колегою абсолютно були одностайні у тому, що ситуація з суддею Чаусом у жодному разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме: Російською Федерацією, щоб розсварити Україну з Молдовою і створити напругу у наших відносинах», - сказав він.

Міністр зазначив, що нещодавно опублікований відеозапис є нововиявленою обставиною, яка потребує додаткового аналізу.

Кулеба переконаний, що цей запис «змінює картинку того, про що в останні тижні писали молдовські і проросійські ЗМІ, нав’язуючи іншу картину реальності громадській думці».

Високопосадовець додав, що Україна і Молдова будуть зосереджені на позитивній динаміці відносин двох країн і на протидії гібридним атакам з боку Росії.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала екссуддю в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в міській поліції.

В понеділок, 17 травня, з’явилося відеозвернення, у якому Чаус заявив, що перебуває в безпеці і почувається добре. Прокуратура Молдови вивчає цей відеозапис.

В.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдови Ауреліу Чокой та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані відвідали Україну в понеділок зі спільним робочим візитом на запрошення Кулеби.