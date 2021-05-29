COVID-19: В Австрії вакцинували вже майже половину населення

В Австрії першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали близько 3,5 млн осіб, що становить майже половину від чисельності населення, яке може бути вакциновано.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив під час пресконференції у п’ятницю у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Ми маємо позитивний розвиток ситуації у сфері вакцинації: 3,5 млн осіб в Австрії вже отримали першу дозу вакцини. Це означає, що майже половина населення Австрії, яке може бути вакциновано, наразі вже отримали першу дозу. І це – понад половина тих, хто хотів би отримати щеплення", - заявив він.

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За словами канцлера, це означає, що ситуація – хороша і "ми дивимось з позитивною перспективною у наступні місяці".

Що стосується поширення коронавірусної інфекції, то тут також в усіх сферах спостерігається позитивний розвиток ситуації. За словами Курца, кількість нових випадків зараження в країні спадає, протягом минулої доби було менш як 500 нових випадків.

Згідно з даними австрійського МОЗ, наразі другу дозу вакцини отримали вже майже 1,4 млн осіб (18,5%).

Станом на 28 травня в країну було поставлено вже понад 5 млн доз вакцини від коронавірусу. Чисельність населення Австрії, яке може бути вакциновано (старше 16 років) – 7,5 млн осіб.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Австрії оголосили початок етапу широкої вакцинації населення від коронавірусу для усіх охочих без вікових обмежень. При формуванні черги, щоправда, пріоритет все ж надаватиметься старшим за віком особам.