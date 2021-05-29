COVID-19: В Австрії вакцинували вже майже половину населення
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив під час пресконференції у п’ятницю у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.
"Ми маємо позитивний розвиток ситуації у сфері вакцинації: 3,5 млн осіб в Австрії вже отримали першу дозу вакцини. Це означає, що майже половина населення Австрії, яке може бути вакциновано, наразі вже отримали першу дозу. І це – понад половина тих, хто хотів би отримати щеплення", - заявив він.
За словами канцлера, це означає, що ситуація – хороша і "ми дивимось з позитивною перспективною у наступні місяці".
Що стосується поширення коронавірусної інфекції, то тут також в усіх сферах спостерігається позитивний розвиток ситуації. За словами Курца, кількість нових випадків зараження в країні спадає, протягом минулої доби було менш як 500 нових випадків.
Згідно з даними австрійського МОЗ, наразі другу дозу вакцини отримали вже майже 1,4 млн осіб (18,5%).
Станом на 28 травня в країну було поставлено вже понад 5 млн доз вакцини від коронавірусу. Чисельність населення Австрії, яке може бути вакциновано (старше 16 років) – 7,5 млн осіб.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в Австрії оголосили початок етапу широкої вакцинації населення від коронавірусу для усіх охочих без вікових обмежень. При формуванні черги, щоправда, пріоритет все ж надаватиметься старшим за віком особам.