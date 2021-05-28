Столтенберг пояснив, чому НАТО прагне діалогу з Росією

Щодо Російської Федерації, поведінка якої останніми роками викликає глибоке занепокоєння союзників по Альянсу, НАТО проводить двоєдину політику – міцної оборони та стримування, з одного боку, та пошуку шляхів для діалогу – з іншого.

Як передає Укрінформ, про це під час спілкування з пресою на борту британського авіаносця HMS Queen Elizabeth в ході маневрів Steadfast Defender 2021 (Стійкий захисник – 2021) сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляється на сайті НАТО.

«Підхід НАТО до Росії є двоєдиним. Нам потрібне потужне стримування і оборона, і ці навчання, корабель Queen Elizabeth, все, що ми робимо разом, надсилають послання всім потенційним противникам. Водночас ми хочемо діалогу, для нас немає суперечності між стримуванням і обороною та діалогом. Росія - наш сусід. Нам потрібно прагнути кращого партнерства з Росією, тож ми працюємо для такого діалогу», - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що навіть якщо ми не переконані у можливості поліпшення відносин з Росією у досяжному майбутньому, нам потрібно розмовляти з ними з питань контролю над озброєнням. «Ми вітали продовження дії нової угоди START (СНО – Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред.). Необхідна прозорість та зниження ризиків під час військової активності, як, наприклад, навчань. Це також причина, чому НАТО завжди дотримується прозорості та передбачуваності під час навчань, подібних до тих, що відбуваються зараз», - додав Столтенберг

Він висловив жаль, що Росія не надала позитивної відповіді на пропозицію Альянсу про проведення Ради НАТО-Росія, яка могла б стати платформою для двостороннього діалогу.

Як повідомлялося, НАТО припинило будь-яке військове співробітництво з Росією з 2014 року, після агресії Росії проти України та незаконної анексії Росією Криму, її дій із дестабілізації на сході України. Відтоді НАТО послідовно дотримується двоєдиного підходу до відносин з Російською Федерацією – стримування й надійної оборони, з одного боку, та підтримання можливостей для комунікацій та діалогу – з іншого. Цей принцип відображений у концепції розвитку Альянсу «НАТО 2030».

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Цього тижня у північно-атлантичному просторі відбуваються комплексні навчання НАТО Steadfast Defender 2021. Мета цих маневрів - відпрацювання взаємодії між військово-морськими компонентами країн-союзниць, зміцнення євроатлантичних зв’язків та практичне відпрацювання дій з посилення європейських союзників на випадок зовнішньої агресії.

У навчаннях беруть участь 20 бойових кораблів НАТО, 60 літаків, 500 одиниць техніки та близько 9000 військовослужбовців з 20 союзників по НАТО та від двох країн-партнерів – Фінляндії та Швеції.